Донецк, 20 сентября 2022, 09:21 — REGNUM Бывший офицер ВСУ, старший лейтенант Валерий Гнатенко, покинувший б. УССР из-за нежелания служить «фашистскому режиму» Владимира Зеленского, рассчитывает продолжить службу в рядах Вооруженных сил России.
Гнатенко добавил, что киевские боевики наносят удары по мирным жителям, по домам, а российская армия специально не бьет в ответ, когда есть риск задеть гражданских.
Бывший офицер ВСЕ призвал киевских боевиков сдаваться и не воевать на стороне режима Зеленского.