Донецк, 20 сентября, 2022, 09:21 — ИА Регнум. Бывший офицер ВСУ, старший лейтенант Валерий Гнатенко, покинувший б. УССР из-за нежелания служить «фашистскому режиму» Владимира Зеленского, рассчитывает продолжить службу в рядах Вооруженных сил России.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Я хотел бы продолжить службу добровольно в рядах Вооруженных сил России на территории [б. УССР]. Защищать [б. УССР], народ [б. УССР], нормальный, от этого фашизма, который производит режим Зеленского», — сказал он РИА Новости.

Гнатенко добавил, что киевские боевики наносят удары по мирным жителям, по домам, а российская армия специально не бьет в ответ, когда есть риск задеть гражданских.

«Потому что им людей жалко по факту. В отличие от того, как это делают нацисты», — подчеркнул он.

Бывший офицер ВСУ призвал киевских боевиков сдаваться и не воевать на стороне режима Зеленского.