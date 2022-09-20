Монреаль, Канада, 20 сентября 2022, 09:20 — REGNUM Всемирное антидопинговое агентство (WADA) внимательно следит за работой Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и имеет открытые каналы связи с организацией. Об этом 20 сентября заявил журналистам глава WADA Витольд Банька.
«У нас открытые каналы связи с РУСАДА, мы хотим убедиться, что нынешняя ситуация — не рай для допинговых обманщиков», — сказал Банька.
Он добавил, что WADA внимательно следит за работой РУСАДА, в том числе по вопросам тестирования и выполнения решения Спортивного арбитражного суда (CAS).
Напомним, в декабре 2020 года CAS наложил двухгодичный запрет на выступление российских спортсменов под флагом своей страны на чемпионатах мира и Олимпийских играх. Кроме того, Россия лишилась права претендовать на проведение крупных соревнований.
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