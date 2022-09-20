Бухарест, 20 сентября 2022, 09:20 — REGNUM Правительство Румынии большинством голосов одобрило продление срока действия государственной компенсации местным автозаправочным станциям за реализацию бензина и дизельного топлива. Об этом 20 сентября сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.
Согласно официальной информации, представители румынской правящей коалиции постановили пролонгировать нынешние льготные тарифы до 31 декабря 2022-го года.
«Эта мера позволит защитить энергетическую отрасль Румынии от коллапса», — заявил премьер-министр страны Николае Чукэ журналистам.
Напомним, сегодня для владельцев основных АЗС Румынии действует льготный тариф на реализацию топлива, предусматривающий компенсацию в 50 бани ($0,10) за каждый проданный литр соответствующих энергоносителей. При этом, по мнению независимых экспертов, Бухарест не располагает для этого необходимыми денежными средствами.