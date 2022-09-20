Бухарест, 20 сентября, 2022, 09:20 — ИА Регнум. Правительство Румынии большинством голосов одобрило продление срока действия государственной компенсации местным автозаправочным станциям за реализацию бензина и дизельного топлива. Об этом 20 сентября сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Румынии

Согласно официальной информации, представители румынской правящей коалиции постановили пролонгировать нынешние льготные тарифы до 31 декабря 2022-го года.

«Эта мера позволит защитить энергетическую отрасль Румынии от коллапса», — заявил премьер-министр страны Николае Чукэ журналистам.

Напомним, сегодня для владельцев основных АЗС Румынии действует льготный тариф на реализацию топлива, предусматривающий компенсацию в 50 бани ($0,10) за каждый проданный литр соответствующих энергоносителей. При этом, по мнению независимых экспертов, Бухарест не располагает для этого необходимыми денежными средствами.