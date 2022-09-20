Грозный, 20 сентября, 2022, 09:20 — ИА Регнум. В Чечне опровергли информацию, распространяемую в месенджерах, о якобы отправке в зону проведения спецоперации на территории б. УССР водителей, нарушивших правила дорожного движения. В сообщениях говорится, что таким водителям вместо протокола о нарушении дают подписать бумагу с согласием стать добровольцем. Эту информацию в своем телеграм-канале опроверг руководитель ЧГТРК «Грозный» Чингиз Ахмадов, назвав её глупой и лживой.

Иван Шилов ИА REGNUM Интернет

Он высказал свое возмущение тем, что кто-то, не думая, посылает такие фейки своим родным и знакомым, и посоветовал трезво оценивать ситуацию. По словам Ахматова, такие фейки — это дело рук врагов из-за рубежа.

«Участие в спецоперации вообще не так готовится. Никто бы не стал так обманывать жителей Чеченской Республики. Туда отправляются именно бойцы, сотрудники правоохранительных органов и добровольцы. Нет ни одного случая, чтобы туда кого-то насильно забрали. Это всё фейки, которые бесконечно вбрасываются ботами [c территории б. УССР] и евроичкерийцами», — цитирует Ахмадова ИА «Чечня Сегодня».

Напомним, из Чечни регулярно отправляют отряды добровольцев для исполнения боевых задач на территории б. УССР. Среди них жители не только Чечни, но и многих субъектов России.