Чита, 20 сентября, 2022, 09:18 — ИА Регнум. В Забайкалье стартовал отопительный сезон, но не обошлось без проблем. Подробности 20 сентября со ссылкой на и. о. министра ЖКХ Забайкалья Александра Суханюка сообщает пресс-служба правительства региона.

Bloknot-volzhsky.ru Отопительный сезон

«Первыми у нас ещё 1 сентября запустили отопление Каларский округ и Тунгиро-Олёкминский район, так как они самые северные. Отопительный сезон начался 15 сентября во всех объектах 17 муниципалитетов, ещё 32 муниципальных образования начали отопительный сезон в соцобъектах. Если дома всё ещё не ощущается тепло, то с этим вопросом нужно в первую очередь обращаться в управляющую компанию. Потому что в большинстве случаев эта проблема возникает из-за внутридомовых сетей, возможно где-то завоздушена система отопления, либо очерёдность не дошла», — рассказал Александр Суханюк.

Александр Суханюк также рассказал, что на подготовку к отопительному сезону в Забайкалье было направлено с учётом софинансирования 234 миллиона рублей из регионального бюджета.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине сентября 2022 года сообщалось, что общая готовность читинских многоквартирных домов к отопительному сезону составляет 95%.

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