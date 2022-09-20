Чебоксары, 20 сентября, 2022, 09:18 — ИА Регнум. В столице Чувашии до конца 2022 года планируют выставить на торги 16 объектов, в том числе здание бывшего военкомата. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации Чебоксар по итогам планёрки под руководством сити-менеджера Дениса Спирина.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По словам руководителя горкомимущества Юрия Васильева, доход, полученный от продажи имущества, может быть направлен на реализацию социальных проектов. В ближайшее время власти хотят выставить на торги ещё 16 объектов.

«До конца 2022 года муниципалитет планирует реализовать здание бывшего военкомата, расположенное по улице Пирогова, д.10а. Доход с продажи ориентировочно будет равен 40 млн рублей», — сказал Юрий Васильев.

Всего с начала года в Чебоксарах прошло 57 торгов по продаже имущества, в том числе продано 19 земельных участков и восемь объектов недвижимости, большая часть которых — нежилые помещения и здания. Земельные участки приватизированы для строительства частных домов, ведения подсобного хозяйства и садоводства. Общий доход составил 76 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM , в Чувашии в рамках дела о банкротстве ООО «Коммунальные технологии» в 84 375 000 рублей оценён имущественный комплекс в Чебоксарах по Гаражному проезду. Это трёхэтажное здание, земельный участок и десять нежилых зданий (в частности, оздоровительный комплекс, гаражи, столовая, склад, мастерские, производственный корпус).

Подробнее: У банкротных «Коммунальных технологий» в Чувашии оценили крупное имущество