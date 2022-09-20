Данилов, Ярославская область, 20 сентября, 2022, 09:18 — ИА Регнум. В Даниловском районе Ярославской области на автозаправочной станции между двумя водителями произошёл конфликт со стрельбой. Об этом сообщили в УМВД России по Ярославской области.

kerttu Пистолет

«На территории АЗС между двумя мужчинами-водителями произошел конфликт, в ходе которого один из участников произвёл выстрелы из травматического оружия и скрылся. Мужчина 1987 года рождения получил телесные повреждения, ему была оказана медпомощь», — сообщили в полиции.

Стерлявшим оказался мужчина 1972 года рождения. Он задержан на территории соседнего Первомайского района. Полицейские изъяли у него травматический пистолет. Уголовное дело возбуждено по статье «Хулиганство». Подозреваемый заключён под стражу.