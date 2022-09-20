Благовещенск, 20 сентября, 2022, 09:30 — ИА Регнум. В Благовещенске женщина купила водительское удостоверение за 45 тыс. рублей. Нарушение закона было выявлено, когда она предъявила фальшивые права сотрудникам Госавтоинспекции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 20 сентября в пресс-службе Благовещенского городского суда.

Водительское удостоверение

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Амурчанка нашла объявление о продаже прав в соцсетях, оплатила «услугу» и через месяц получила фиктивный документ. Спустя неделю женщина ехала за рулём и попала в ДТП. Сотрудники ГИБДД установили, что её права поддельные.

Суд приговорил жительницу Благовещенска к условному сроку на полгода. Было учтено то, что женщина раскаялась и активно способствовала раскрытию преступления. Кроме того, смягчающим обстоятельством стало то, что у амурчанки маленькие дети.

Как сообщало ИА REGNUM, завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Якутска, который попытался заплатить за получение водительского удостоверения, но вместо этого перевёл деньги мошеннице. Он ответит за покушение на дачу взятки.