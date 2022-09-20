Вашингтон, 20 сентября, 2022, 09:16 — ИА Регнум. Госсекретарь США Энтони Блинкен организовал первую после обострения на армяно-азербайджанской границе встречу с глав МИД Армении и Азербайджана Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова. Об этом 19 сентября сообщает пресс-служба Госдепа.

U.S. Department of State Госсекретарь США Энтони Блинкен

Встреча проходила в рамках ежегодной Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«Они обсудили дальнейшие шаги, и госсекретарь призвал стороны встретиться снова до конца месяца», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Блинкен в ходе переговоров выразил соболезнования в связи с гибелью людей в ходе боёв на границе. Он призвал предотвратить возобновление военных действий и вернуться к мирному урегулированию.

Напомним, Армению посетила группа миссии ОДКБ и изучила обстановку. В организации отметили, что возглавляющий группу миссии Анатолий Сидоров сообщил министру обороны республики Сурену Папикяну об итогах проведённого анализа ситуации, изложил ему основные выводы и внёс предложения по улучшению ситуации.