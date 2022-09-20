Херсон, 20 сентября, 2022, 09:15 — ИА Регнум. Власти Херсонской области выступят с заявлением по референдуму 20 сентября. Об этом сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

(сс) Зихварт Яровой Кирилл Стремоусов

В личном телеграм-канале он анонсировал заявление по теме референдума на территории Херсонской области.

«Я думаю, что сегодня, 20 сентября, мы сделаем незамедлительно заявление по факту, которое на самом деле ждут все», — написал Стремоусов.

Ранее с призывом незамедлительно провести референдум обратились к властям общественники ЛНР и ДНР.