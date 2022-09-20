Посёлок Шушары, Санкт-Петербург, 20 сентября, 2022, 09:19 — ИА Регнум. Загоревшееся складское здание в поселке Шушары в Пушкинском районе Санкт-Петербурге тушат по повышенному, третьему номеру сложности. Огонь охватил 1 тыс. кв. метров площади склада, сообщили 20 сентября в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. Пожаррезко осложнил дорожную ситуацию.

пресс-служба ГУ МЧС по СПб Пожар в складском здании в Шушарах

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного 20 сентября в 06:40 мск. На улице Пушкинская, 25, в поселке Шушары загорелось складское здание размером 40×110 метров.

«В 07:20 ранг пожара повышен до номера 2. В 08:27 ранг пожара повышен до номера 3. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали», — сообщили в ведомстве.

К ликвидации пожара привлечено от МЧС 14 единиц техники и 56 человек личного состава.

Добавим, что согласно онлайн-картам, из-за пожара ближайшие к складу дороги окрасились в «красный» цвет. Так, автомобилисты стоят в 4,5-километровой пробке на Витебском проспекте, проходящем в непосредственной близости от места пожара, в 9-километровом заторе автомобилисты стоят на соседнем Московском шоссе в сторону города. Также в обе стороны стоят КАД и Пулковское шоссе, в сторону Петербурга. Напомним, что на последнем до октября ведутся дорожные работы.