Москва, 20 сентября, 2022, 09:15 — ИА Регнум. О героизме и мужестве лейтенанта Игоря Гвоздеева, проявленных им в ходе спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР, сообщили 20 сентября в Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

Отмечается, что взвод управления артиллерийской батареи, которым командовал лейтенант, осуществлял поддержку союзных сил, а находящийся на наблюдательном пункте Гвоздеев, невзирая на вражеский огонь, корректировал стрельбу батареи.

«Благодаря мужеству лейтенанта Гвоздеева, а также точным и своевременным целеуказаниям, националистам был нанесён серьёзный урон: уничтожены взводный опорный пункт, две миномётные секции и свыше 60 боевиков, включая наёмников», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в результате этого киевские боевики вынуждены были отступить, а лейтенант воспользовался этим для смены позиций, при этом не было допущено потерь среди личного состава российского подразделения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что киевские боевики обстреляли населённые пункты Ясиноватая и Яковлевка.