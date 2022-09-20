Вашингтон, , 09:15 — REGNUM Власти Ирана должны прекратить «систематические преследования женщин» и разрешить проведение мирных протестов на фоне сообщений о смерти 22-летней Махсы Амини. С таким призывом выступил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.

Хиджаб David Dennis

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«Махса Амини должна была быть сегодня жива. Вместо этого США и иранский народ её оплакивают. Мы призываем правительство Ирана остановить систематическое преследование женщин и разрешить мирные протесты», — написал Блинкен с Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября в Иране полиция нравов задержала 22-летнюю Махсу Амини из Курдистана. Полицейские обратили внимание на то, что она неправильно надела хиджаб, который обязаны носить все женщины в Иране. Она была доставлена в участок на занятие по «перевоспитанию». В соцсетях появились сообщения, что девушка подверглась пыткам со стороны сотрудников полиции нравов, в результате чего она впала в кому.

Через несколько дней Амини умерла. Полиция назвала её смерть несчастным случаем, а родственники заподозрили полицейских в убийстве. После гибели девушки в Иране начались массовые акции протеста.