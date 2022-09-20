Вашингтон, 20 сентября, 2022, 09:21 — ИА Регнум. Визит делегации Конгресса США в Армению был запланирован до того, как произошёл конфликт на границе с Азербайджаном. Об этом говорится в опубликованном 19 сентября заявлении спикера палаты представителей Нэнси Пелоси.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нэнси Пелоси

По словам Пелоси, американские представители привезли в Ереван «послание решительной поддержки демократии и безопасности Армении». Особую актуальность оно приобрело «после азербайджанского наступления».

«Наш визит планировался до боевых действий, начавшихся 12 сентября», — отмечено в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, Пелоси находилась в Армении с 17 по 19 сентября. Спикер палаты представителей встретилась с премьер-министром страны Николом Пашиняном и другими высокопоставленными лицами. От имени Конгресса США она осудила атаки Азербайджана.

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