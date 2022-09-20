Донецк, 20 сентября, 2022, 09:12 — ИА Регнум. Киевские боевики обстреляли населенные пункты Ясиноватая и Яковлевка, сообщили 20 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 07:15 (совпадает с мск) — н. п. Орловка — н. п. Ясиноватая: выпущено три снаряда калибра 152 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

В 7:26 боевики ВСУ обстреляли из Орловки Яковлевку, выпустив три снаряда калибра 152 мм.