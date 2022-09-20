Самара, , 09:14 — REGNUM Свыше 19 млрд рублей предусмотрено в федеральном бюджете на 2023 год на строительство и ремонт дорог в Самарской области. Об этом 20 сентября сообщает пресс-служба областного правительства.

Строительство новой дороги Https://bga32.ru/

Вопрос финансирования федеральных программ и национальных проектов был рассмотрен на оперативном совещании правительства Самарской области.

По словам исполняющего обязанности заместителя председателя правительства — министра транспорта и автодорог региона Ивана Пивкина, из 19 млрд рублей значительную часть средств намерены направить на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства в рамках транспортного коридора «Европа — Западный Китай» (всего свыше 14 млрд рублей).

Сообщается, что четыре млрд намерены выделить на реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Около 485 млн рублей планируют выделить на внедрение роботизированных автоматизированных и автоматизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения. Еще свыше 661 млн рублей направят на развитие сети муниципальных, региональных и межмуниципальных дорог.

«Мы набрали хороший темп в предыдущий период по дорожному строительству и ремонту, выполняли работы с опережением графиков, что позволяло нам даже в четвертом квартале получать дополнительные средства из федерального бюджета. Этот темп мы должны сохранять. По всем проектам, строительно-монтажным работам необходимо двигаться опережающими темпами, как и договаривались», — приводит пресс-служба слова главы региона Дмитрия Азарова.