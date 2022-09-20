Оренбург, 20 сентября, 2022, 09:11 — ИА Регнум. В Оренбургской области задержаны два курьера, которые причастны к мошенничеству. Жертвами преступлений стали пожилые женщины. Об этом 20 сентября сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

(сс) sajinka2 Мошенничество

По данным ведомства, один из задержанных — 60-летний ранее судимый таксист. Второй — 18-летний житель Акбулака. Оба являлись курьерами.

Незнакомцы звонили пенсионеркам и сообщали, что их сыновья совершили преступление, а для урегулирования вопроса необходимы деньги. К оренбурженкам приезжали курьеры и забирали денежные средства.

При задержании таксиста правоохранители обнаружили при нем 50 тыс. рублей. Он пояснил, что работодатели связались с ним посредством приложения по вызову такси и предложили работу курьером.

Согласно договоренности, курьеру полагалось от 2 000 до 5 000 рублей от вырученных денежных средств. Мужчина получал указания от координатора по телефону. Ущерб обманутым женщинам, проживающим на территории Оренбургского района, составил более 150 000 рублей. Житель Акбулака подозревается в хищении у жительницы Оренбурга 100 тыс. рублей. По фактам мошенничества возбуждены уголовные дела.