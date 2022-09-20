Дублин, , 09:10 — REGNUM Жители Дублина, протестующие против монархии, сбросили в реку муляж гроба. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Дублин Giuseppe Milo

Инцидент случился во время протестного шествия, проходившего в Дублине. Протестующие сбросили в реку муляж гроба с надписью: «Покойся с миром, Британская империя». Произошедшее объяснили воссозданием ситуации, произошедшей в 1897 году во время приезда в город королевы Виктории.

Как сообщало ИА REGNUM, британскую королеву Елизавету II похоронили 19 сентября в Вестминстерском аббатстве.