Вашингтон, 20 сентября, 2022, 09:09 — ИА Регнум. Выступающие в танцах на льду фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин не будут выступать на Кубке вызова в США. Об этом 20 сентября Дэвис сообщила в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Цитата из мф «Матч-реванш». Борис Дежкин. 1968. СССР Фигуристы

«Да, мы не участвуем в Кубке вызова», — написала Дэвис.

Ранее Дэвис сообщила, что пара не примет участие в контрольных прокатах кандидатов в сборную России из-за невозможности оформить Смолкину документы для выезда из США.

17 сентября американский журналист Дэйв Лис сообщил, что Дэвис и Смолкин выступят на Кубке вызова, который пройдёт 22–25 сентября. 19 сентября он написал, что Дэвис и Смолкин стали членами Ассоциации фигурного катания США (USFS) и примут участие в отборе в американскую сборную. После этого генеральный секретарь Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган опроверг эту информацию.