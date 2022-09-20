Джакарта, 20 сентября, 2022, 09:09 — ИА Регнум. Эпидемиолог из Университета Индонезии Панду Рионо предложил прекратить введение ограничений по коронавирусу, сообщает CNN Indonesia.

(сс) Prayitno Индонезия

Эпидемиолог оценил, что пандемия Covid-19 в Индонезии находится под контролем.

«Ограничения больше не нужны. Пандемия в Индонезии находится под контролем», — отметил индонезийский эпидемиолог.

Панду Рионо предложил правительству сосредоточиться на вакцинации. По его словам, полный стандарт вакцинации в Индонезии должен быть изменен. Важно убедиться, что уровень иммунитета граждан высок. В настоящее время две дозы вакцины получили около 70% жителей Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, на фабрике по производству пластмасс, расположенной в Бантене, произошел пожар.

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