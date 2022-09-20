Владивосток, , 09:06 — REGNUM Депутату Законодательного Собрания Приморья, первому секретарю Владивостокского горкома КПРФ Артёму Самсонову 20 октября суд огласил приговор по обвинению в преступлении против половой неприкосновенности ребёнка, сообщили в СУ СК РФ по Приморскому краю.

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Следствием и в ходе суда установлено, что в один из дней с 1 июня по 31 июля 2018 года Самсонов во время пляжного отдыха, находясь на территории базы отдыха в районе улицы Лазурная во Владивостоке, при общении с 11-летним сыном своего знакомого демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении.

Суд признал фигуранта виновным и назначил наказание — 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Обвиняемый провёл в СИЗО десять месяцев, пока шло следствие. Вину свою не признал.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела в отношении Артема Самсонова, который был задержан во Владивостоке 17 ноября по подозрению в растлении 11-летнего ребёнка.