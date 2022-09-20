Екатеринбург, , 09:10 — REGNUM Проведение референдумов о присоединении ЛНР, ДНР. а также территорий Херсонской и Запорожской областей к России позволит зафиксировать границы, занятые Россией. Таким мнением поделился с корреспондентом ИА REGNUM член Международного общества профессионалов конкурентной разведки SCIP Евгений Ющук.

Референдум в ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

«В отличие от значительной по площади, но преимущественно пустой, в плане населённых пунктов и довольно ровной по ландшафту части Харьковской области, которую, как показали сначала события 1942 года, а потом первые пара месяцев Спецоперации, оборонять физически невозможно, эти районы союзные войска обороняют от ВСУ довольно успешно — даже несмотря на нехватку людей в моменте. Я полагаю, что референдумы — это знак того, что большие наступательные операции за пределы ныне занятых областей Россия в обозримом будущем не готовит и, возможно, что готовится некий договор о прекращении боевых действий», — сказал эксперт.

«Проведение референдумов, а точнее, присоединение административно этих территорий к России позволит, на мой взгляд, зафиксировать нынешние границы, занятые Россией. Потому что, СВО в любом случае завершится, я полагаю, мирным договором — вот, он будет включать какие-то границы. И явно это будут границы не 1991 года и теперь уже не 2014-го. Это позволит также высвободить на данных территориях контрактников, так как на них для несения службы вне фронта можно будет заводить срочников. И, наконец, там можно будет размещать ядерное оружие», — добавил Ющук.

Он также отметил, что в некоторой степени это, наверное, также и сигнал зарубежным кураторам киевского режима о том, что они в перспективе могут потерять ещё больше. Потому что если Россия сядет в стратегическую оборону на достигнутых рубежах и займется разрушением инфраструктуры территории, подконтрольной Киеву, то зимой можно ожидать распада этой территории по факту на анклавы, связанные не политическими, а хозяйственными связями и независимые от Киева.

«То есть полевые командиры на местах, а не Киев будут в таком случае властью, по факту. А население этих территорий будет мечтать быстрее выйти из состояния хаоса. Важно, что полевым командирам Запад оружие не даст: его использование непредсказуемо. Как всё это выглядит, можно увидеть в фильмах «Бумбараш» и «Свадьба в Малиновке», — сказал эксперт.

По словам Евгения Ющука, учитывая, что сверхзадача России — обезопасить себя от угрозы военного нападения на свою территорию с территории, подконтрольной Киеву, она решится. Скорее всего, ультрапатриоты с обеих сторон будут недовольны, однако в мире немало примеров мирного сосуществования, по итогу военных конфликтов, стран, не любящих (мягко говоря) друг друга но не устраивающих военных действий при этом.

Как сообщало ИА REGNUM, общественные палаты ДНР и ЛНР обратились к руководителям республик с предложением провести референдумы о вхождении в состав России. Также такие инициативы прозвучали от представителей Херсонской и Запорожской областей.