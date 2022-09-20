Донецк, 20 сентября, 2022, 09:06 — ИА Регнум. Вооружённые формирования бандеровцев обстреляли Донецк и Макеевку снарядами «натовского» калибра. Об этом 20 сентября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерийский обстрел

Отмечается, что обстрел Макеевки со стороны ВСУ был зафиксирован в 05:02 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено шесть снарядов калибра 155 мм.

Также указывается, что в 05:06 и в 07:20 киевские нацисты выпустили по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка по три снаряда калибра 155 и 152 мм соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что заявление общественных палат Донецкой и Луганской Народных республик о готовности к проведению референдума по вхождению в состав России подводят черту в понимании ближайших перспектив освобождённых территорий.