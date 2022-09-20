Тюмень, , 09:06 — REGNUM В тюменском городе Тобольске возбуждено уголовное дело по факту гибели в детском саду двухлетней девочки. Об этом сообщает пресс-служба СКР по Тюменской области.

Сериал «Домики» © Анимационная студия «100 КИЛОВАТТ»

Трагедия произошла во время утренней прогулки 19 сентября 2022 года на территории детского сада в игровом детском домике. Тело двухлетней девочки обнаружено без признаков жизни. В ходе осмотра тела ребёнка каких-либо телесных повреждений не выявлено.

По факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

«В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям (бездействию) сотрудников дошкольного образовательного учреждения», — сообщает пресс-служба СУ СКР по Тюменской области.

Точную причину смерти малолетней девочки устанавливает судебно-медицинская экспертиза.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 августа 2022 года на территории детсада в Новосибирске во время утренней прогулки пятилетняя девочка, оставшись без присмотра, упала с самоката и ударилась головой. Ребёнок скончался на месте.

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