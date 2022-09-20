Вашингтон, , 09:05 — REGNUM Треть американских сенаторов подписала письмо к генеральному прокурору США Меррик Гарланд с призывом предоставить прокурору Дэвиду Вайсу полномочия для создания специального совета по проведению расследования в отношении Хантера Байдена, сына нынешнего президента США, сообщает New York Post.

Хантер Байден Chairman of the Joint Chiefs of Staff

В письме, опубликованном 19 сентября, 33 сенатора-республиканца указали на «политизацию» министерства юстиции США, отсутствие общественного доверия к властям и недавние заявления осведомителей о сокрытии в ФБР улик и показаний, наносящих ущерб первому сыну.

«Учитывая политизацию министерства юстиции под вашим контролем и важность предотвращения любых проявлений неправомерности, нижеподписавшиеся просят предоставить прокурору США Вайсу полную защиту и полномочия специального советника», — говорится в письме.

«Это одно из важных действий, которое вы можете предпринять, чтобы восстановить доверие к нашим государственным институтам», — добавили авторы письма.

Вайс, американский прокурор в штате Делавэр и выходец из администрации Дональда Трампа, руководил расследованием дела Хантера Байдена, который недавно выплатил налоговой службе США около $2 млн в виде недоимки по налогам — используя ссуду или подарок от голливудского адвоката Кевина Морриса — в попытке избежать судебного преследования.

Инициатором письма стал сенатор-республиканец Джон Корнин. Его инициативу поддержал лидер меньшинства в Сенате республиканец Митч МакКоннелл и группа других лиц.