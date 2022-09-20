Челябинск, 20 сентября, 2022, 09:04 — ИА Регнум. Омский «Авангард» одержал победу над челябинским «Трактором» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:1.

Алексей Колчин ИА REGNUM Скамейка «Авангарда»

В составе «Авангарда» шайбы забросили нападающие Сергей Толчинский, Рид Буше и защитник Алексей Береглазов. У «Трактора» отличился форвард Владимир Ткачёв.

«Авангард» одержал вторую победу подряд после шести поражений на старте сезона. Ранее омский клуб обыграл на выезде «Барыс».

На сегодняшний день «Авангард» занимает 10-е место в Восточной конференции, на счету команды пять очков. «Трактор» идёт на девятом месте в Восточной конференции с шестью очками.

Читайте также: «Торпедо» в серии буллитов победило «Витязь» в матче КХЛ