Москва, 20 сентября, 2022, 09:03 — ИА Регнум. В России привились от гриппа более 12,3 млн человек, что составляет 8,4% от численности населения страны, сообщили 20 сентября в пресс-службе Роспотребнадзора.

Ponchikov.net Грипп

За неделю превышение эпидемических порогов заболеваемости ОРВИ зарегистрировано в 66 субъектах РФ. Рост заболеваемости ОРВИ отмечается преимущественно среди детей.

На территории России превалируют респираторные вирусы не гриппозной этиологии (вирус парагриппа, аденовирусы, РС-вирус и др.). Отмечается, что ведомство контролирует ситуацию.

Как сообщало ИА REGNUM, грипп очень заразное заболевание, которое чаще передаётся во время чихания, кашля и разговора между людьми.

Читайте подробнее: В Роспотребнадзоре рассказали, как не заразиться гриппом