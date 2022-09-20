Херсон, Бывш. УССР, , 09:01 — REGNUM Заявление общественных палат Донецкой и Луганской Народных республик о готовности проведения референдума по вхождению в состав России подводят черту в понимании ближайших перспектив освобождённых территорий, считает заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. По его словам, возврата в прошлое уже не будет.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

В своем телеграм-канале 20 сентября он также обратился к своим землякам:

«Херсонская область уже никогда не вернётся к колониальному режиму нацизма, который перечёркивал все традиционные и культурные ценности. Мы идём в Россию и нет никаких причин чтобы не понять этого. Всё будет хорошо, поэтому требуйте от себя только отдачи и обязанностей, только тогда мы сможем построить наше счастливое будущее. Но это будет уже совсем другая история и совсем другая страна…».

Как сообщало ИА REGNUM, с 19 сентября 2022 года на фоне обращений о незамедлительном проведении референдума о вхождении Донбасса в состав России, киевские террористы немедленно усилили обстрел мирных жителей освобожденных территорий.

По оценке генерал-лейтенанта запаса, депутата Госдумы РФ Андрея Гурулёва («Единая Россия»), референдум о присоединении Луганской Народной Республики (ЛНР) может состояться уже в ближайшие выходные — 24–25 сентября 2022 года. Ранее с инициативой подготовки референдума выступили руководители ЛНР, ДНР и общественники.

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