Херсон, 20 сентября, 2022, 09:01 — ИА Регнум. Заявление общественных палат Донецкой и Луганской Народных Республик о готовности проведения референдума по вхождению в состав России подводит черту в понимании ближайших перспектив освобождённых территорий, считает заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. По его словам, возврата в прошлое уже не будет.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

В своем телеграм-канале 20 сентября он также обратился к землякам:

«Херсонская область уже никогда не вернётся к колониальному режиму нацизма, который перечёркивал все традиционные и культурные ценности. Мы идём в Россию, и нет никаких причин, чтобы не понять этого. Всё будет хорошо, поэтому требуйте от себя только отдачи и обязанностей, только тогда мы сможем построить наше счастливое будущее. Но это будет уже совсем другая история и совсем другая страна…»

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Как сообщало ИА REGNUM, с 19 сентября 2022 года на фоне обращений о незамедлительном проведении референдума о вхождении Донбасса в состав России киевские террористы немедленно усилили обстрел мирных жителей освобожденных территорий.

По оценке генерал-лейтенанта запаса, депутата Госдумы РФ Андрея Гурулёва («Единая Россия»), референдум о вхождении Луганской Народной Республики (ЛНР) может состояться уже в ближайшие выходные — 24–25 сентября 2022 года. Ранее с инициативой подготовки референдума выступили руководители ЛНР, ДНР и общественники.

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