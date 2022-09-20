Нижний Новгород, 20 сентября, 2022, 08:59 — ИА Регнум. Нижегородское «Торпедо» одержало победу над подмосковным «Витязем» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 2:1.

Santeri Viinamäki Хоккей

В составе «Торпедо» шайбу забросил форвард Игорь Ларионов. У «Витязя» отличился защитник Жереми Руа.

В серии буллитов точнее оказались хоккеисты «Торпедо». Решающий бросок исполнил нападающий Василий Атанасов.

На сегодняшний день «Торпедо» занимает пятое место в Западной конференции, на счету команды 10 очков. «Витязь» идёт на шестом месте в Западной конференции с 10 очками.

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