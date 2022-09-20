Калуга, 20 сентября, 2022, 09:34 — ИА Регнум. Дорожная карта по внедрению сервисов федеральной государственной информационной системы «Моя школа» в общеобразовательных организациях Калужской области подписана 19 сентября в Калуге в рамках рабочего совещания министра просвещения Российской Федерации Сергея Кравцова и губернатора Владислава Шапши. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Пресс-служба правительства Калужской области На рабочем совещании министра просвещения Российской Федерации Сергея Кравцова и губернатора Владислава Шапши

На встрече обсуждались вопросы проведения организационных, методических и технических мероприятий по апробации и внедрению сервисов ФГИС «Моя школа» в общеобразовательных организациях Калужской области. Отмечалось, что в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование» школы Калужской области в 2022 году приступили к апробации федеральной государственной информационной системы «Моя школа». С января по июль в апробации системы уже приняли участие 56 школ региона. Планируется, что к 1 января 2023 года система «Моя школа» поступит во все общеобразовательные организации области. В настоящее время на территории Калужской области ведутся работы по интеграции региональной информационной системы «Сетевой город. Образование» с ФГИС «Моя школа».

Федеральная государственная информационная система «Моя школа» — это новый масштабный проект, который объединит электронный дневник, библиотеку учебных материалов (книги, видео, интерактивные тренажеры), предоставление услуг в сфере образования, доступ к бесплатной видеоконференцсвязи и многое другое.