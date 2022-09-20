Сеул, 20 сентября, 2022, 08:58 — ИА Регнум. По состоянию на сентябрь 2022 года доля возобновляемых источников энергии в Южной Корее составляет 20,1%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Корейской электроэнергетической биржи.

(сс)Andreas-Troll Солнечные батареи

По сравнению с июлем текущего года показатель вырос на 0,3%, а по сравнению с 2012 годом — в 18 раз.

Мощность объектов по производству электроэнергии с помощью возобновляемых источников составила 27 103 МВт, что составляет 20,1% от общего объёма.

Известно, что 15,1% приходится на солнечную энергетику, по 1,3% — на гидро-, био- и ветроэнергетику.

30,8% электроэнергии вырабатывается с помощью сжиженного природного газа, 27,2% — угля, 17,3% — атома.

Эксперты связывают увеличение доли возобновляемых источников энергии с быстрым развитием альтернативных источников. Кроме того, в последнее время в Южной Корее увеличивается количество компаний, присоединившихся к международной инициативе RE100, которая объединяет самые влиятельные компании мира, которые ставят своей целью 100-процентный переход на электроэнергию из возобновляемых источников.