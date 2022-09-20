Анкара, , 08:57 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на выборах президента Турции в 2023 году он победит, поскольку ему нет альтернативы. Об этом говорится в интервью турецкого лидера, выдержки из которого 19 сентября приводятся на сайте телеканала PBS.

Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

Реджеп Тайип Эрдоган «Мы не беспокоимся по поводу победы на выборах. Нас никто не заменит, потому что альтернативы нет».

Очередные всеобщие выборы в Турции назначены на 18 июня 2023 года, Эрдаган будет представлять на них правящий «Народный альянс».

Оппозиция ранее неоднократно заявляла, что действующий президент не может вновь претендовать на высший государственный пост, поскольку это станет для него третьим сроком. Минюст придерживается позиции, что после перехода Турции в 2018 году от парламентской к президентской форме правления, для Эрдогана выборы 2023 года будут вторыми.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие власти не собираются отчитываться перед ЕС за участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Узбекистане.

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