Лхаса, Китай, , 08:56 — REGNUM В минувшие выходные был успешно проведен первый испытательный полет разработанного в Китае беспилотника Wing Loong II для метеорологических наблюдений на Тибетском нагорье, который предоставит больше данных для защиты экологии, сообщает газета Global Times.

Беспилотный летательный аппарат Wing Loong II Pterodactyl I Mil.news.sina.com.cn

Развертывание большого беспилотника на Тибетском нагорье является частью проектов, инициированных Китайским метеорологическим управлением (CMA). В этом году CMA совместно с другими 16 организациями, включая Корпорацию авиационной промышленности Китая, использовала беспилотник китайского производства Wing Loong II для проведения наблюдательных испытаний на юго-западе Китая.

Испытание проводилось на заснеженном хребте Амне Мачин, расположенном в Саньцзянъюане, где находятся верховья рек Янцзы, Хуанхэ и Ланьцанцзян (Меконг). Во время испытания было сброшено 12 радиозондов для сканирования вертикальной и подстилающей поверхности атмосферы нагорья.

Успешная передача группы данных наблюдений, включая распределение облачности, структуру водяного пара, поле ветра и подстилающую поверхность в истоке трех рек, на землю означает успех первого испытательного полета китайского высокогорного крупного беспилотного летательного аппарата для метеорологического наблюдения.

Ккадемик Китайской инженерной академии и главный консультант эксперимента Сюй Сяндэ сказал, что с помощью мобильного наблюдения за большими высотными беспилотниками были получены более крупные данные вертикальных наблюдений Тибетского нагорья, что компенсирует нехватку соответствующих данных в регионе. Нагорье, известное как крыша мира, оказывает огромное влияние на изменение климата в Китае, Восточной Азии и даже во всем мире.