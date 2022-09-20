Донецк, 20 сентября, 2022, 08:56 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка, сообщили 20 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

«После 06:00 (совпадает с мск) зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 05:06 — н. п. Нетайлово — н. п. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

В 7:20 боевики ВСУ обстреляли Киевский район Донецка, выпустив три снаряда калибра 152 мм. В 8:29 и 8:40 киевские каратели вновь обстреляли Куйбышевский район, выпустив в общей сложности шесть снарядов калибра 155 мм.