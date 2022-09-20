Южно-Сахалинск, 20 сентября, 2022, 08:56 — ИА Регнум. Объёмы выявленной контрабанды алкоголя и сигарет, которые пытались ввезти на Сахалин, с начала 2022 года выросли в разы, сообщила корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретаря таможни островного региона.

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Контрабанда алкоголя на Сахалин увеличилась в восемь раз, а сигарет — в 4,5 раза.

Основной прирост произошёл в начале лета. Таможенники связывают это со снятием ограничительных мер в зарубежным странах — морякам разрешили покидать борт в портах и они начали массово закупать алкоголь и табак.

Так, было изъято 805 литров алкогольной продукции — пива, ликера, виски, коньяка, водки. Также таможня пресекла ввоз 37 тыс. сигарет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Туве перед судом предстанет местная жительница по обвинению в контрабанде наркотических средств в крупном размере.