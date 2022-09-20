Москва, 20 сентября, 2022, 08:55 — ИА Регнум. Ярославский «Локомотив» одержал победу над московским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:1.

skeeze Хоккей

В составе «Локомотива» дубль оформил нападающий Денис Алексеев, ещё одну шайбу забросил форвард Иван Чехович. У «Динамо» отличился нападающий Андрей Никонов.

На сегодняшний день «Локомотив» занимает восьмое место в Западной конференции, на счету команды девять очков. «Динамо» идёт на втором месте в Западной конференции с 10 очками.

Читайте также: «Металлург» обыграл «Адмирал» в матче КХЛ