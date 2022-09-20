Анкара, 20 сентября, 2022, 08:55 — ИА Регнум. У Турции и Соединённых Штатов остаётся нерешенным вопрос о поставке Анкаре американских истребителей F-16. Об этом в интервью телеканалу PBS заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

AF.mil F-16

При этом он подчеркнул, что даже если Анкара не получит истребители, то сможет «позаботиться о себе».

Турецкий лидер отметил, что отношения двух стран не идеальны, потому что объём торговли между Анкарой и Вашингтоном «не должен быть таким, как сегодня».

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«И в оборонке мы не на том уровне, на котором хотим. Например, у нас есть нерешённый вопрос о F-16… Принимаются определенные политические решения, результатом которых является введение санкций против Турции. Такое не очень подобает двум дружественным странам», — указал Эрдоган.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявлял, что на данный момент Анкара и США обсуждают технические детали сделки по покупке истребителей F-16.

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Отмечалось, что турецкая сторона планирует закупить у Вашингтона 40 истребителей F-16 и модернизировать ещё 80, которые уже находятся на вооружении страны.

Ранее в июле палата представителей Конгресса США приняла поправку к оборонному бюджету Соединённых Штатов, которая усложняет механизм передачи Турции американских истребителей F-16.