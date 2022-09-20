Кишинёв, 20 сентября, 2022, 08:55 — ИА Регнум. Протестующие в Кишинёве, выступающие за смену власти в Молдавии, провели вторую ночь в палаточном городке «Город перемен», разбитом возле парламента и администрации президента республики. Об этом сообщает пресс-служба партии «Шор».

Партия «Шор» Акция протеста партии «Шор» в Кишинёве

«Ни дождь за окном, ни блокада полиции от обеспечения протестующих в «Городе перемен» необходимыми палатками, спальными мешками и одеялами не помешают людям протестовать и требовать своих прав», — говорится в сообщении.

Отмечается, что количество палаток выросло на 30. К утру 20 сентября их стало 150. Протестующие не собираются уходить, пока президент Молдавии Майи Санду не уйдёт в отставку.

Напомним, 18 сентября партия «Шор» организовала многотысячный митинг в Кишинёве. На 25 сентября назначена новая масштабная протестная акция.