Москва, , 08:55 — REGNUM Из-за изменений требований ОАО РЖД по принятию к перевозке опасных химических грузов, логистика таких импортируемых их Азии грузов через порты Дальнего Востока в значительной степени усложнилась. Об этом 20 сентября сообщает газета «Коммерсант».

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Уточняется, что имеются ввиду такие товары химической промышленности, как клеи, растворители и краски. При этом, согласно новым правилам, изменена схема размещения и крепления опасных химических грузов внутри контейнеров. Теперь при транспортировке жидких опасных химических товаров в вагонах или контейнерах в них должно быть не менее 1% мест порожней тары.

Как пояснил источник в одном из грузополучателей, такие меры нужны на тот случай, если произойдёт повреждение ёмкости с опасным грузом и возможности использования при этом запасной.

В то же время, он указал, что такого рода операцию нельзя выполнить в пути или в порту, а порожнюю тару нужно декларировать отдельно и делать на нее сертификат соответствия. В результате увеличиваются затраты и снижается скорость процесса оформления и потому объём на рынке оценивается в тысячи тонн. Грузов.

Также отмечается, что в Союзе переработчиков пластмасс сообщили, что благодаря новым правилам судна-контейнеровозы часто находятся на рейде в порту Владивостока и Находки более двух недель, а отказы принимать опасные грузы привели к затаренности портов.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября исполнительный директор департамента министерства дорожного и городского развития Ирана по вопросам коммерциализации Амин Тарфа заявил, что в ближайшее время будет запущена прямая железная дорога Китай.