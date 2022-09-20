Ульяновск, 20 сентября, 2022, 08:54 — ИА Регнум. В Кузоватовском районе Ульяновской области из-за повреждения газопровода без голубого топлива осталось село Баевка. Об этом сообщает управление МЧС по региону.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Информация о происшествии поступила в ведомство 19 сентября около 21:15. Сообщалось, что повреждён подземный газопровод между районным центром Кузоватово и селом Баевка. О причинах происшествия не сообщается.

«Без газоснабжения остался населённый пункт Баевка, на пониженном давлении — Кузоватово», — говорится в релизе.

Спасатели добавляют, что ремонтно-восстановительные работы были завершены 20 сентября в 02:10.

Напомним, что ранее крупная авария на газопроводе произошла в апреле 2022 года в Мелекесском районе Ульяновской области: из-за утечки газа из газопровода без голубого топлива остались две школы, я больница и 230 домов, в которых проживают 690 человек.

Подробнее: В Ульяновской области из-за аварии без газа остались 260 домов

Как сообщало ИА REGNUM , 22 марта в Ульяновске из-за аварии на трубопроводе без воды в посёлке Мостовая оставались более 3,6 тыс. жителей.