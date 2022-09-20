Киев, 20 сентября, 2022, 20:16 — ИА Регнум. Киев не будет заключать унию с Польшей. Об этом в интервью 20 сентября заявил ИА REGNUM ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Польша и б. УССР

«Об унии речи пока не идёт. Польша стремится играть первую скрипку в западной системе влияния на б. УССР, но нельзя сказать, что у неё это хорошо получается. Киев вообще предпочитает иметь дело напрямую с Берлином, Брюсселем, Парижем, Лондоном и Вашингтоном, а уж потом с Варшавой», — заявил эксперт.

Польша ведёт очень амбициозную политику по достижению статуса регионального лидерства, но заключать какой-то прямой союз (унию) с Польшей киевскому режиму не выгодно, полагает Неменский.

«С этой девочкой гуляют гораздо более серьёзные и мускулистые парни», — заключил политолог.

Напомним, что ранее в б. УССР приняли ряд законов, которые предоставляют гражданам Польши ряд возможностей для работы в госорганах и доступа к гостайне.