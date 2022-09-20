Уфа, 20 сентября, 2022, 08:55 — ИА Регнум. Один из налогов, взымаемый с малого бизнеса в Башкирии, предлагается перераспределить в пользу городов. Об этом 20 сентября сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бюджет

Сообщается, что 22 сентября депутаты намерены принять поправки в закон «О межбюджетных отношениях в Республике Башкортостан».

«Документом предлагается с 2023 года по-новому перераспределять между бюджетами поступления налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (УСН)», — приводит пресс-служба слова председателя государственного собрания регионаКонстантина Толкачева.

Он пояснил, что в настоящее время города получают 50% поступлений от УСН. При выполнении определенных условий они смогут дополнительно получать сверх этой суммы до пяти процентов отчислений в год. В результате, в течение десяти лет городские округа смогут добиться стопроцентного зачисления УСН в свои бюджеты, сообщил Толкачев.

Отмечается, что размер норматива для конкретного города будет зависеть от темпов роста поступлений УСН и численности субъектов малого и среднего предпринимательства в отчетном году.

«Рост поступлений от УСН будет стимулировать муниципалитеты активнее развивать малый бизнес и наращивать таким образом налоговую базу», — пояснил спикер регионального парламента.

Согласно прогнозам министерства финансов Башкирии, дополнительные поступления налога, которые могут быть зачислены в бюджеты городов, оцениваются суммой 443 млн рублей в 2023 году, 470 млн рублей — в 2024 году, 510 млн рублей — в 2025 году.