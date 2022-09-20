Ижевск, , 08:50 — REGNUM Пожар в корпусе по производству лакокрасочных изделий компании Palizh в Ижевске полностью ликвидировали к утру 20 сентября. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС по Удмуртии.

После пожара в Ижевске пресс-служба управления МЧС по Удмуртии

Накануне в 23:24 по местному времени было объявлено о локализации пожара. В 00:27 было ликвидировано открытое горение. Уже в 5:45 20 сентября возгорание было полностью ликвидировано.

Глава города Олег Бекмеметьев в своем telegram-канале заверил, что результаты лабораторных проб во всех точках отбора, которые проводили специалисты регионального управления Роспотребнадзора, не выявили превышения ПДК (предельно допустимой концентрации) продуктов горения в атмосферном воздухе.

Как сообщало ИА REGNUM, сообщение о пожаре в корпусе по производству лакокрасочным материалов поступило спасателям накануне, 19 сентября, в 19:40 по местному времени. К моменту прибытия пожарных на место происшествия горела кровля и второй этаж здания на площади около 5 тыс. кв. метров. Наблюдалось частичное обрушение кровли. В тушении пожара принимали участие около 100 человек и 30 единиц техники.

По факту возгорания прокуратура Удмуртии начала проверку.

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