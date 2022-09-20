Вашингтон, , 09:10 — REGNUM Среди жителей Европы нарастает отчаяние по мере приближения зимы, которую придётся пережить без российского газа. Люди скупают дровяные и угольные печи, в некоторых регионах возникла нехватка дров, пишет The Washington Post.

Бревна на лесопилке Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Авторы статьи приводят в пример Великобританию, жители которой из-за нехватки денег бросают своих домашних животных. В школах предупреждают, что не смогут закупить учебники из-за выросших расходов на электроэнергию.

В Польше чиновники задумываются над раздачей многоразовых противодымных масок: жителям, вероятно, придётся сжигать мусор, чтобы обогреть себя.

В ряде европейских стран возникла нехватка дров — «топлива последней надежды». Цены на них стремительно растут, зафиксированы случаи кражи. Брёвна похищают прямо с платформ грузовиков, в интернете возникли поддельные сайты с торговлей несуществующими дровами.

Среди наиболее пострадавших стран — Германия. Так, в Мюнхене счета за электроэнергию, потреблённую в августе, выросли на 70%. Пенсионеры опасаются, что им придётся экономить на еде или обуви. В Берлине резко подскочил спрос на услуги трубочистов, жители занялись обслуживанием и восстановлением дровяных печей.

Немецкий аналитик Кристоф Буттервегге полагает, что к зиме многие семьи будут тратить 20–30% своих доходов на оплату электричества.

«Появится множество бедных людей, которым придется решать, голодать им или мерзнуть», — предупредил аналитик.

Авторы статьи отмечают, что помощи со стороны правительств зимой не хватит, чтобы оплатить счета.

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