Пекин, , 08:47 — REGNUM Китайский глубоководный пилотируемый батискаф «Фэньдоучжэ» недавно выполнил поставленные задачи в Южно-Китайском море на глубине 1500 метров вместе пилотируемым подводным аппаратом глубиной погружения до 4500 метров, что является первым случаем, когда два пилотируемых подводных аппарата были совместно применены в Китае, передает газета Global Times.

Батискаф Цзяолун Oosif.ru

Два подводных аппарата, «Фэньдоучжэ» и «Шэньхай Юнши» выполнили множество задач в рамках совместной операции, включая подводное позиционирование в режиме реального времени, голосовую связь, поиск и восстановление целей, а также быструю мобильность и совместную работу, сообщило информационное агентство Синьхуа. Эти задачи помогли подводным аппаратам создать механизм совместной работы, который обеспечит опыт для будущей совместной работы.

Совместная операция доказала, что два пилотируемых подводных аппарата, поддерживаемые двумя исследовательскими кораблями-носителями, могут проводить одновременные и скоординированные погружения в одной и той же рабочей зоне, сказал Цзян Лэй, научный сотрудник Института глубоководных наук и инженерии при Академии наук Китая.

Совместная операция также позволила гарантировать одновременное погружение двух пилотируемых подводных аппаратов, что может не только снизить затраты на эксплуатацию и техническое обслуживание, но и улучшить эксплуатационные возможности китайских подводных аппаратов и повысить эффективность эксплуатации, сказал он.

«Фэньдоучжэ» и «Шэньхай Юнши» — два из трех пилотируемых подводных аппаратов Китая. Еще один — «Цзяолун» — первый в стране глубоководный пилотируемый подводный аппарат собственной разработки, эксплуатационная глубина которого составляет около 7000 метров. В ноябре 2020 года «Феньдоучжэ» установил национальный рекорд, нырнув на глубину 10 909 метров в Марианскую впадину, самую глубокую естественную впадину в мире в западной части Тихого океана.