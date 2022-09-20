Пекин, 20 сентября, 2022, 08:47 — ИА Регнум. Китайский глубоководный пилотируемый батискаф «Фэньдоучжэ» недавно выполнил поставленные задачи в Южно-Китайском море на глубине 1500 метров вместе с пилотируемым подводным аппаратом с глубиной погружения до 4500 метров, что является первым случаем, когда два пилотируемых подводных аппарата были совместно применены в Китае, передает газета Global Times.

Oosif.ru Батискаф «Цзяолун»

Два подводных аппарата, «Фэньдоучжэ» и «Шэньхай Юнши», выполнили множество задач в рамках совместной операции, включая подводное позиционирование в режиме реального времени, голосовую связь, поиск и восстановление целей, а также быструю мобильность и совместную работу, сообщило информационное агентство Синьхуа. Эти задачи помогли подводным аппаратам создать механизм совместной работы, который обеспечит опыт для взаимодействия в будущем.

Совместная операция доказала, что два пилотируемых подводных аппарата, поддерживаемые двумя исследовательскими кораблями-носителями, могут проводить одновременные и скоординированные погружения в одной и той же рабочей зоне, сказал Цзян Лэй, научный сотрудник Института глубоководных наук и инженерии при Академии наук Китая.

Совместная операция также позволила гарантировать одновременное погружение двух пилотируемых подводных аппаратов, что может не только снизить затраты на эксплуатацию и техническое обслуживание, но и улучшить эксплуатационные возможности китайских подводных аппаратов и повысить эффективность эксплуатации, сказал он.

«Фэньдоучжэ» и «Шэньхай Юнши» — два из трех пилотируемых подводных аппаратов Китая. Еще один — «Цзяолун» — первый в стране глубоководный пилотируемый подводный аппарат собственной разработки, эксплуатационная глубина которого составляет около 7000 метров. В ноябре 2020 года «Феньдоучжэ» установил национальный рекорд, нырнув на глубину 10 909 метров в Марианскую впадину, самую глубокую естественную впадину в мире в западной части Тихого океана.