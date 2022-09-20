Донецк, 20 сентября, 2022, 08:47 — ИА Регнум. Десять человек погибли за последние сутки при обстрелах территории Донецкой Народной Республики, сообщили 20 сентября в штабе территориальной обороны ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

По информации штаба, за период с 08:00 19 сентября до 08:00 20 сентября в результате обстрелов ВСУ погибли десять человек и ещё 15 мирных жителей получили ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мелитополе прогремели два громких взрыва.